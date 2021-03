Calcio, il Fano impatta a Imola

Secondo pareggio consecutivo per l’Alma Juventus Fano che dopo il derby contro la Fermana, impatta 1-1 in terra emiliana contro l’Imolese. Una partita giudicata importante in ottica salvezza visto che entrambe le squadre arrivavano a questa sfida in perfetta parità di punti a quota 26.

I padroni di casa si portano in vantaggio nel finale di primo tempo, quando al 40° Provenzano segna superando il numero uno del Fano Viscovo. Il pareggio granata arriva nei primi minuti della ripresa. Al minuto ’49 gli uomini di mister Flavio Destro trovano l’1-1 decisivo grazie ad una autorete di Polidori.

Nel post partita è intervenuto il presidente granata Enrico Fattò Offidani per commentare il match. «I ragazzi hanno giocato la partita col piglio giusto, cercando sin da subito di imporre il gioco nonostante si giocasse fuori casa con una contendente diretta alla salvezza. Le migliori occasioni le abbiamo create noi, purtroppo non concretizzate, ed abbiamo subito una rete che ci avrebbe potuto tagliare le gambe, al contrario siamo rientrati ancor più determinati e siamo stati sì fortunati in occasione del pareggio, ma abbiamo mantenuto sempre noi il pallino del gioco. Questo è il viatico da continuare a percorrere, partita dopo partita: ora testa subito a Legnago, avanti così tutti uniti».