Calcio, ora ci siamo: Fano in campo contro l’Imolese

Gara di andata del turno di playout in programma allo Stadio Mancini della città della fortuna. Tanti gli assenti che non scenderanno in campo

Dopo il rinvio della scorsa settimana in via precauzionale a causa di tre calciatori positivi al Covid-19 in casa Alma Juventus Fano, domani la gara di andata dei playout tra la società granata e l’Imolese si disputerà regolarmente allo Stadio Mancini con calcio d’inizio in programma alle ore 17:30.

In casa Fano non è stata una settimana semplice. La squadra di Alessio Tacchinardi, che già doveva contare su alcune assenze dovute agli infortuni, non potrà contare sui tre calciatori purtroppo contagiati dal coronavirus, ovvero Matteo Brero, Luca Bruno e Luca Scimia. Nella lista di chi non sarà in campo domani non va inoltre dimenticata l’assenza di Cargnelutti che è squalificato dopo che nell’ultima giornata di campionato era stato ammonito nella sfida contro il Gubbio.

In ottica invece della partita di ritorno, che sarà disputata il 29 di maggio, è comunque molto improbabile la presenza dei tre calciatori ad oggi positivi. Aldilà degli esiti dei tamponi e dei controlli a cui la squadra si sottoporrà regolarmente come da prassi infatti, la quarantena di Brero terminerà il 24 di maggio, mentre quella di Bruno e Scimia si concluderà il 26.

Per quanto riguarda la formazione ospite, anche l’Imolese arriverà nella Città della Fortuna con alcune defezioni in rosa. La formazione romagnola infatti dovrà fare a meno del difensore Filippo Boccardi, oltre al portiere Siano, al cursore di destra Rondanini e al bomber rossoblù Alessandro Polidori.