Calcio, per il Fano esordio a Perugia. Viscovo torna a vestire granata

Prima giornata da grande palcoscenico per l'Alma che sarà di scena in Umbria contro una squadra prestigiosa

Ora è il momento di fare sul serio. Dopo una lunga estate che ha visto prima la salvezza passando per i playout a giugno e poi il passaggio di proprietà da Gabellini a Offidani, in casa Alma c’è grande clamore per il nuovo esordio stagionale.

Gli uomini di mister Alessandrini inizieranno il loro cammino in trasferta, precisamente sul campo del Perugia domenica 27 settembre. Una grande squadra ed una piazza che per anni ha assaporato la Serie A e non esiste cartolina migliore per inaugurare la stagione. Il Fano esordirà in casa la domenica successiva, 4 ottobre, quando allo Stadio Mancini arriverà il Padova. Un inizio non semplice, almeno sulla carta, visto che poi alla terza giornata si andrà nuovamente in trasferta a Carpi.

Intanto è ufficiale il ritorno in granata del portiere Aniello Viscovo. Il giocatore, che già nella passata stagione aveva vestito la maglia del Fano, ritorna dopo l’accordo con il Crotone per il suo trasferimento in prestito. «Sono molto felice di essere ritornato. Qua ritrovo compagni con cui mi sono trovato bene e la città mi piace molto. L’inizio di campionato è tosto ma dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e scendere sempre in campo con la giusta determinazione».