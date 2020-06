Calcio, a Fano si decide tutto in pochi giorni. In casa Vis area di rinnovi

L’Alma Juventus Fano si appresta ad entrare nella settimana che darà il via ai playout per giocarsi la permanenza in Serie C. A pochi giorni dalle due sfide clou contro il Ravenna, il Responsabile dell’Area Tecnica granata Giovanni Mei, ha voluto fare una panoramica della situazione in casa granata. «La preparazione sta procedendo molto bene, come da programma. Per fortuna fino ad oggi non c’è stato quel caldo che si poteva immaginare e siamo contenti di aver potuto lavorare in buone condizioni. Tutto sta avvenendo secondo la normalità, grazie alle sedute coordinate dallo staff tecnico di mister Alessandrini – e aggiunge – i playout sono un capitolo a parte, non sono da valutare come le partite di campionato. È un’unica gara di 180 minuti in cui si decide un’intera stagione. Ogni giocatore deve trovare dentro di sè le motivazioni giuste, non solo individualmente ma cercandole anche con i compagni ed il team. Tra le due la meglio classificata è il Ravenna, per cui siamo costretti a vincere almeno una delle due gare per mantenere la categoria. Ci giocheremo il tutto per tutto».

Dall’altra parte della Provincia di Pesaro e Urbino, in casa Vis, dopo essersi visti ufficializzare la permanenza in Serie C, i membri della dirigenza biancorossa hanno già iniziato a programmare la prossima stagione. Nella giornata di venerdì il presidente della società biancorossa Mauro Bosco è stato in città per dare supporto al resto della dirigenza per sistemare alcune situazioni contrattuali. Si è parlato di un accordo con i giocatori sotto contratto anche nella prossima stagione per la rinuncia di una delle quattro mensilità e le prime risposte ricevute dalla società sembrerebbero essere state positive. Ma la società vissina sta lavorando anche per programmare il futuro. Sembrerebbero infatti in dirittura d’arrivo il prolungamento dei contratti di Mattia Gennari e Flavio Lazzari fino a giugno 2022. I due giocatori, che andranno in scadenza la prossima estate, sono ormai legatissimi alla città di Pesaro.

Chi invece difficilmente vestirà biancorosso anche nella prossima stagione è Davide Voltan. Il calciatore padovano, che già a gennaio aveva ricevuto richieste da alcune società che però sono state tutte rispedite al mittente dalla Vis, pare abbia fatto richiesta, in accordo con la società, di essere ceduto questa estate.