Calcio, il Fano in casa contro l’Imolese

La sconfitta contro la Sambenedettese, la prima dopo i tre pareggi nelle prime tre giornate, ha riportato il Fano in zona playout nonostante siamo ancora all’inizio del campionato. Ora per l’Alma è il momento di una nuova sfida, questa volta contro l’Imolese.

«La squadra in settimana ha avuto qualche acciacco con alcuni giocatori ma domani dobbiamo essere all’altezza della partita – ha detto il tecnico granata Alessandrini – l’Imolese sarà un avversario ostico che sta viaggiando molto alto in classifica. Quella emiliana è una buona squadra con dei giovani molto bravi e ben allenati. Siamo stati sfortunati dal punto di vista del calendario visto che in questo inizio abbiamo affrontato tutte grandi squadre».

Alessandrini ha poi parlato del fatto che per la prima volta saranno presenti i tifosi allo stadio Mancini. «Il ritorno del pubblico è un primo passo e sappiamo quanto è importante. Tutto questo ci conforta e ci da stimoli per fare ancora meglio».