Calcio, Fano no stop! In arrivo Baldini, Longo, Martella e Busini

FANO- Ultima settimana di calciomercato infuocata per l’Alma Juventus Fano. I granata del presidente Offidani hanno ufficializzato l’acquisto di quattro nuovi calciatori che si presteranno alla corte di mister Alessandrini. Il primo calciatore è il classe 1996 Enrico Baldini che ha firmato un contratto biennale. In prestito dal Parma sono arrivati invece Sebastiano Longo, giocatore classe ’98 e il 2000 Alessandro Martella. L’arrivo di Francesco Busini (classe 2002) va a testimoniare il progetto granata di puntare sui giovani.

La prima partita di campionato ha lasciato un pò di amaro in bocca in casa Fano vista la grande prestazione sul campo del Perugia ed il doppio vantaggio iniziale. Il pareggio che ne è scaturito al termine della gara ha pero fatto vedere le qualità della squadra granata che in un campo difficile e contro una grande squadra ha giocato un ottimo incontro.

Per l’esordio casalingo allo Stadio Mancini gli uomini di mister Alessandrini si sono allenati per tutta la settimana in attesa che arrivi una big del campionato come lo è il Padova. La gara, che si giocherà domenica alle ore 15, al momento non prevede la presenza di pubblico. Il Padova, alla prima giornata ha iniziato con un tonfo casalingo contro l’Imolese (0-1) e arriverà a Fano desiderosa di un riscatto per non lasciare altri punti per strada.