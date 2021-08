Calcio, Fano beffato e non riammesso in Serie C

La FIGC ha pubblicato la graduatoria finale dei ripescaggi in Serie C: l'Alma Juventus Fano 1906 è stata esclusa

FANO- Una notizia che l’Alma Juventus Fano non avrebbe mai voluto ricevere. Tramite una nota sul proprio sito la lega ha diramato la graduatoria per il ripescaggio in Serie C e la società granata è risultata esclusa.

Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Pistoiese e Siena sono le cinque squadre riammesse tra i professionisti, mentre è stato escluso il Fano dopo un’intera estate passata praticamente a sperare nella riammissione.

Ora per la società granata si inizierà a lavorare al progetto Serie D e si dovrà vedere se alle spalle ci sarà una nuova proprietà. La Serie D inizierà a fine settembre e quindi ad oggi c’è un mese in più per fare calciomercato e iniziare la preparazione atletica.