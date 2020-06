Calcio, il Fano batte il Ravenna. Martedì il ritorno

Gara di andata che meglio di così non poteva andare per l’Alma Juventus Fano. Nella prima partita della doppia sfida tra i granata e i giallorossi, è la squadra di Mister Alessandrini ad avere la meglio con risultato che complica e non poco la situazione per il Ravenna.

Il Fano si impone per 2-0 con entrambe le reti che arrivano nel secondo tempo. Con un gol di Parlati ad inizio ripresa (5′ minuto) i padroni di casa si sono portati prima in vantaggio, e poi, hanno raddoppiato cinque minuti più tardi con la trasformazione del calcio di rigore da parte di Barbuti. Sotto di due reti, il Ravenna ha dovuto incassare anche l’espulsione del difensore Sirri per doppia ammonizione. A quel punto, la formazione di mister Foschi ha cercato di riorganizzarsi, ma ha anche rischiato di capitolare per la terza volta. Al 73’ infatti la conclusione di Said è stata fermata solo dal palo, mentre a tempo scaduto, cioè in pieno recupero al 93’, Carpani ha fallito l’occasione del 3-0.

Un risultato importante per il Fano che ora, tra due giorni, non dovrà abbassare la guardia allo Stadio Benelli di Ravenna, visto che ai padroni di casa basterà vincere con due gol di scarto. A parità di differenza reti infatti, la formazione di romagnola conserverebbe la categoria in virtù della migliore posizione in classifica al momento dello stop.