Calcio, in casa Fano sale l’attesa per i ripescaggi

I granata sperano in una riammissione in Serie C ma bisognerà attendere almeno le prime settimane di luglio per sapere la verità

FANO – Saranno settimane di attesa infinita in casa Alma Juventus Fano per conoscere a quale campionato farà parte nella prossima stagione la formazione granata. Come ribadito espressamente in un suo comunicato ufficiale la scorsa settimana, il presidente del Fano Offidani ha dichiarato la «volontà di depositare la richiesta per una eventuale riammissione in Lega Pro» nel caso in cui ci dovessero essere della mancate iscrizioni.

La scadenza per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C per le società aventi diritto è fissata al 28 di giugno per cui sarà difficile avere notizie definitive ed ufficiali prima di inizio luglio, tenero poi presente gli eventuali ricorsi che potrebbero verificarsi.

La situazione è in continuo monitoraggio rispetto alla situazione attuale di alcune società. Sambenedettese e Catania sono le più note per il momento attuale e le varie difficoltà economiche, ma tenendo conto che ad oggi si stanno ancora giocando i playoff di Serie C e le ultime giornate del campionato di D tutto è rimandato alle prossime settimane.