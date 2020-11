Calcio, Alessandrini esonerato. Al suo posto arriva Destro

FANO – Dopo le cinque sconfitte consecutive in campionato e i soli tre punti conquistati nelle prime 8 giornate, l’alma Juventus Fano, tramite una nota ufficiale sul proprio sito web, ha annunciato l’esonero di mister Alessandrini.

«L’Alma Juventus Fano 1906 comunica l’esonero del mister Marco Alessandrini e del suo allenatore in seconda Sergio Spuri. A mister Alessandrini e al suo secondo vanno il ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro. La società comunica, inoltre, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’allenatore Flavio Destro e tecnico in seconda Vincenzo Rodia. Al neo tecnico dell’Alma Juventus Fano e al suo vice vanno i migliori auguri di buon lavoro».

L’ex allenatore della Fermana esordirà sulla panchina del Fano questo sabato contro il SudTirol.