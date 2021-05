Calcio, Fano a Gubbio per provare a vincere

All'Alma Juventus servono i tre punti per provare a migliorare la sua posizione in classifica in vista del rush finale dei playout

Ultima partita di campionato ma non l’ultima della stagione in casa Alma Juventus Fano. I granata infatti, ormai certi di disputare i playout per provare a centrare la salvezza, domani alle ore 15 saranno di scena a Gubbio in una partita che può ancora valere qualcosa in chiave classifica per l’Alma.

Il Fano sarà costretto a portare a casa i 3 punti dallo Stadio Barbetti di Gubbio per sperare di chiudere quartultimi o quintultimi in classifica ed avere la possibilità di salvarsi anche a parità di punteggio nel duplice spareggio. Il Gubbio però giocherà la partita di domani con ancora una piccola speranza remota di salire in extremis nel carro dei playoff e per questo gli umbri venderanno cara la loro pelle.

Il tecnico dei granata, Alessio Tacchinardi, ha parlato così della partita di domani. “Il Gubbio è ancora in corsa per i playoff e non ci renderà vita facile. Nell’ultimo periodo stanno facendo un pò di fatica ma per noi conta solamente il fatto che dovremmo provare a vincere“.

In casa Fano sicure le assenze di Brero causa squalifica e di Paolini per infortunio. Anche il Gubbio avrà qualche defezione però. Gli umbri non potranno infatti contare sulla coppia centrale titolare composta da Uggè e Signorini.