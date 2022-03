Dopo la Reggiana seconda arriva subito il Modena capolista. Un calendario che non lascia spazio di respirare alla Vis Pesaro che in seguito alla partita giocata a Reggio Emilia martedì, dove è uscita sconfitta per 3-1 dopo una buona prestazione, sarà subito impegnata in una sfida ai limiti del proibitivo contro un Modena lanciassimo verso la Serie B e attualmente al primo posto in classifica con la bellezza di 75 punti conquistati in 32 partite e a+3 proprio dalla Reggiana.

Alla vigilia della sfida contro i gialloblù ha parlato l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini. «Nella partita di Reggio Emilia abbiamo pagato i dettagli ma ho visto contenuti molto positivi e questo mi rende orgoglioso della mia squadra – ha detto Banchini – i ragazzi hanno giocato la partita per cercare di imporsi e negli ultimi dieci minuti ho visto la Reggiana in difficoltà anche sul piano fisico».

Modena altro scoglio duro da superare. «Loro sono una squadra top, ricca di tecnica ed esperienza e devo ammettere che vedere 5-6 partite del Modena mi ha fatto divertire – ha sottolineato l’allenatore della Vis – ho grande stima di Tesser (allenatore del Modena), è uno che è partito dai dilettanti ed è arrivato in A. Sarà una bella partita da giocare e ai miei giocatori chiederò calma e pazienza».