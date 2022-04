Calcio, nel derby marchigiano la Vis Pesaro si gioca i playoff

Pesaresi con l'obiettivo dei tre punti per non dover guardare i risultati degli altri campi e agguantare degli storici playoff

Ultima chiamata per la Vis Pesaro che domani pomeriggio nel derby marchigiano contro l’Ancona-Matelica si gioca l’accesso ai playoff. Ultima giornata di campionato che vedrà la rivalità tra due grandi piazze sfidarsi allo Stadio Benelli di Pesaro con una posta in palio che è alta per i padroni di casa. Infatti, sebbene la formazione ospite sia già qualificata alla post-season, l’Ancona-Matelica giocherà per mantenere saldo il sesto posto in classifica ad oggi occupato con 54 punti e da cui si deve difendere dal Gubbio attualmente settimo con 52.

La Vis invece, dopo il brutto ko di Imola, si gioca il tutto per tutto domani con una classifica che vede i pesaresi al decimo posto (ancora dentro i playoff) con 45 punti, insediata da ben 3 squadre alle sue spalle con 43 punti, ovvero Siena, Olbia e Pontedera. Alla vigilia della sfida contro l’Ancona-Matelica ha parlato come di consueto l’allenatore biancorosso Marco Banchini che ha presentato il match che attende i suoi ragazzi. «Domani dovremo fare di tutto per cercare di fare risultato pieno ma senza giocare all’arrembaggio – ha subito precisato Banchini – dobbiamo scendere in campo concentrati senza pensare ad altro altrimenti succede come ad Imola dove pensi a non rischiare e poi prendi gol al primo tiro in porta subito».

Ancona-Matelica in cui Banchini riconosce una squadra forte. «Loro hanno giocatori che in tre hanno segnato 40 gol e questo fa subito capire come siano una squadra offensiva – ha spiegato l’allenatore vissino – verranno sicuramente a Pesaro per fare risultato e mantenere il sesto in classifica».

In casa Vis out De Nuzzo oltre a Coppola squalificato e tutti disponibili per la partita. A disposizione anche Gucci che in settimana ha avuto il via libera dai medici ed è tornato ad allenarsi con la squadra.