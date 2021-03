Calcio, derby domenicale per la Vis. A Pesaro arriva la Samb

La Vis Pesaro torna in campo allo Stadio Benelli dopo le due vittorie consecutive che hanno risollevato un pò l’umore (e la classifica) in casa biancorossa. In una settimana in cui non ci sono stati turni infrasettimanali la formazione di mister Di Donato ha potuto dedicarsi interamente agli allenamenti recuperando qualche acciaccato. Dall’infermeria infatti dovrebbe rientrare Flavio Lazzari anche se siederà in panchina inizialmente.

Un’altra nota positiva è il rientro dalle squalifiche di Marchi (che era stato fuori per 3 giornate) e Giraudo. L’unico indisponibile (oltre a De Feo ormai fuori squadra) è il capitano Mattia Genneri non ancora recuperato.

Alla vigilia del sempre affascinante derby marchigiano contro la Sambenedettese, l’allenatore della Vis Pesaro ha analizzato la partita che la squadra andrà ad affrontare. «Non ci dobbiamo far distogliere da ciò che accade a San Benedetto perché quando ci sono difficoltà a volte le squadre diventano ancora più toste. Noi domani affrontiamo una squadra forte, non dobbiamo sbagliare, non dobbiamo buttare quel di buono che stiamo facendo. L’atteggiamento deve farci da padrone, senza abbassare il ritmo. Non ci possiamo permettere di fermarci perché sarebbe un suicidio. Domani per noi è uno spartiacque. Ho la fortuna che sto recuperando quasi tutti, ho l’imbarazzo della scelta, valuterò. Ferrani sta bene, non ci sono problemi».