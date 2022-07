Calcio, colpo Vis Pesaro. Torna Manuel Di Paola

La società biancorossa ha comunicato con grande entusiasmo il ritorno in squadra di Manuel Di Paola, centrocampista classe 1997

Batte un colpo importante in chiave calciomercato la Vis Pesaro. La società pesarese infatti ha ufficializzato il ritorno in biancorosso di Manuel Di Paola che andrà cosi a rinforzare un reparto importante come quello di centrocampo.

Classe 1997, Di Paola arriva dal Modena a titolo definitivo e con un contratto biennale che lo legherà alla Vis Pesaro fino al 30 giugno 2024. Un acquisto nel segno della qualità e della fantasia. Dopo essersi reso protagonista proprio in biancorosso nella stagione 2020/2021 a suon di gol e prestazioni, il centrocampista ritrova il biancorosso dopo due stagioni.

Nella Vis Di Paola aveva registrato 25 presenze, tutte da titolare, impreziosite da 7 reti e 3 assist.

Ora in casa Vis un altro possibile ritorno potrebbe essere quello di Stefano Rossoni. Pesarese, ha giocato alla Vis per diverse stagioni ed è già stato allenato da David Sassarini. Attualmente dopo l’esperienza a Carpi, Rossoni è di proprietà della Fermana e vedremo come si evolverà la situazione.