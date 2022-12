Clamoroso Vis Pesaro, mister Sassarini esonerato

PESARO- Clamoroso in casa Pesarese. Pochi minuti fa la Vis Pesaro ha comunica di aver sollevato dall’incarico mister David Sassarini.

Una scelta arrivata addirittura prima di attendere la partita contro l’Imolese di domenica.

Nel comunicato si legge come, la società ringrazia l’allenatore per il suo operato e per la sua professionalità, augurandogli un in bocca al lupo per il futuro.

In attesa di nuove comunicazioni, la guida tecnica della prima squadra sarà affidata al vice allenatore Francesco Renzoni.