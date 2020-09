Calcio, Barbuti rinnova con il Fano fino al 2023

Rinnovo contrattuale importante per l'Alma che si lega al suo bomber per altre tre stagioni. Ora nel mirino altre estensioni

FANO – L’Alma Juventus Fano pensa al futuro e lo fa rinnovando il contratto al suo attaccante. Riccardo Barbuti ha ufficialmente messo nero su bianco il rinnovo contrattuale che lo legherà ai colori granata fino al 2023. Una notizia importante, che sviluppa il progetto della società fanese di progettare una squadra con un’ottica che guarda al futuro e alla programmazione.

Il rinnovo di Barbuti arriva quando mancano meno di due giorni all’esordio ufficiale in campionato del Fano. Gli uomini di mister Alessandrini avranno un esordio di stagione non semplice, visto che alla prima partita saranno di scena in trasferta in quel di Perugia, un campo ostico contro una squadra dalla grande storia calcistica.

Adesso proseguono le trattative dei rinnovi anche per altri giocatori che la società ritiene importante per il futuro e per dare una continuità di progetto: in cima alla lista ci sono capitano Gianluca Carpani e il centrocampista Samuele Parlati.