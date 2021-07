Calcio, altri due colpi per la Vis Pesaro. Presi Coppola e Manette

Continua sfrenata la campagna acquisti in casa Vis Pesaro. Dopo le diverse ufficialità arrivate nei giorni precedenti la società biancorossa ha confermato l’arrivo alla corte di mister Banchini di due nuovi calciatori.

Il primo arrivo è quello di Mario Coppola, centrocampista classe ’90 svincolatosi dal Potenza al termine della passata stagione. Coppola ha 58 presenze in serie D, prima nella Nocerina, passando poi al Potenza nel Dicembre 2017, dove ha vinto il campionato 2017-2018. Ma è in serie C che Coppola ha una solida esperienza con 240 presenze tra Pomezia, Portogruaro, Sorrento, Arezzo e Pro Patria. Nella sua carriera è sempre stato un punto di riferimento delle squadre in cui ha giocato.

Il secondo arrivo è quello di Marco Manetta. Difensore centrale classe ’91, nelle scorse due stagioni ha vestito la maglia della Fermana, totalizzando 51 gettoni e 1 gol. Nel suo curriculum vanta esperienze in Serie C con Matera e Cavese, oltre ad annate in D con Isola Liri, Olbia, Anziolavinio, Potenza e Messina.