Calcio, alla Vis Pesaro arriva Rubin. Ejjaki alla Reggina

Ultimo giorno di mercato in casa Vis Pesaro che si chiude con un nuovo arrivo. Il difensore Matteo Rubin è ufficialmente un nuovo giocatore biancorosso. Il passaggio a Pesaro arriva tramite uno scambio con la Reggina. A prendere la direzione opposta infatti è stato il centrocampista Ejjaki che saluta così la Vis per passare alla formazione calabrese.

Rubin, classe ’84, è fresco di una promozione in Serie B con la maglia dell’Alessandria. In carriera vanta 110 presenze in Serie A (Torino, Bologna, Parma, Siena, Chievo) e 138 in Serie B (Torino, Modena, Ascoli, Foggia). Dunque per la Vis di Marco Banchini, che molto aveva fatto sul mercato nelle passate settimane, quello di Rubin è un ultimo rinforzo per il reparto arretrato.

Non solo quella di Ejjaki però in casa Vis nella lista delle partenze. In questa ultima giornata di mercato infatti hanno lasciato la città di Pesaro anche Pannitteri (passato alla Fermana), Valerio Nava (alla Pergolettese) e Gianmarco De Feo, il quale ha rescisso il suo contratto.