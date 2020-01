«Italservice, lavoro duro per il top della forma», le ricette di ‘Juanba’ Crespo

PESARO – È il braccio destro di Fulvio Colini. Ma è anche il preparatore atletico dell’Italservice Pesaro, che tiene sulla corda i giocatori per garantirgli sempre il massimo della condizione nei vari impegni dei campioni d’Italia. Con il sorriso stampato sulle labbra e con una grandissima competenza nonostante la giovane età: e i risultati si vedono. Parliamo di Juan Battista Crespo, per tutti ‘Juanba’, autentica pedina fondamentale nell’articolato scacchiere biancorosso.

In questo periodo di sosta dal campionato, visti gli impegni delle Nazionali, Juanba sta facendo lavorare duramente i calciatori, con sedute tecniche e tanta palestra. Il come ce lo racconta direttamente lui: «In particolare stiamo finendo di inserire Gava e Fortini, reduci da due lunghi infortuni – racconta -. Ormai sono all’ultimo step della fase di recupero: hanno ripresa a giocare, stanno riacquisendo ritmo partita e potrebbero essere già pronti per la prossima di campionato».

Che è in programma venerdì 7 alle 20.30, al Pala Nino Pizza, dove il Pesaro riceverà la Cybertel Aniene. E tutti gli altri? «Stanno lavorando sulla forza funzionale in palestra, visto un periodo meno denso di impegni rispetto alla prima parte di stagione, riprendendo dei carichi di lavoro che c’eravamo lasciati indietro. Poi con il pallone, su esercizi individuali e specifici di tattica e tecnica. Come ad esempio con Jefferson, ultimo arrivato, cui stiamo spiegando al meglio i concetti difensivi».

Allenamenti che richiedono grande sacrificio. «Ma è fondamentale mettere benzina per il rush finale – precisa Juanba -. Dovremo essere al top della forma per recitare ruoli da protagonisti in tutte le competizioni».