Anche il Calcio a 5 con tanti punti di domanda. L’Italservice potrà terminare il campionato di serie A?

PESARO – Come tutti gli sport, anche il Calcio a 5 sta attraversando una fase piena zeppa di quesiti ancora irrisolti. Riprenderà il campionato di serie A per l’Italservice Pesaro? Si allungherà la stagione fino a giugno o la si accorcerà passando subito ai playoff? Domande alle quali proviamo a rispondere insieme al presidente del club biancorosso Lorenzo Pizza.

«I giocatori stanno tutti bene, anche se ovviamente tutti chiusi in casa, come il resto dello staff e della dirigenza. Speriamo di uscire da questa situazione il prima possibile e di poter tornare a giocare al palas con i nostri tifosi, ma sicuramente non sarà i primi di aprile come si era preventivato. Ci sarà ancora da pazientare, purtroppo. Magari alla fine di aprile o i primi di maggio, sarebbe bello anche perché significherebbe che l’emergenza è terminata e sarebbe una vittoria per tutti, non solo per lo sport».

Quali soluzioni si stanno paventando nel futsal? È sempre il patron a fare chiarezza: «Al momento non sono state prese decisioni. Io, insieme a tutti gli altri presidenti di Serie A, ci riuniamo regolarmente via skype e lo faremo anche giovedì prossimo, ma al momento non ci sono novità. La decisione sarà presa dalla LND, magari sentendo anche i nostri pareri. Tra le ipotesi c’è quella di allungare il campionato fino alla fine di giugno o addirittura ai primi di luglio. O magari, al contrario, di accorciarlo passando direttamente ai playoff. È molto probabile che la decisione sarà collegata anche agli altri sport, basket, volley e calcio a 11, chiaramente con qualche dettaglio in base alla disciplina».

La Serie A si è fermata il 22 febbraio con l’Italservice in vetta a quota 60 punti, mancano 7 giornate alla fine della regular season e ad oggi accederebbe ai playoff scudetto insieme ad Acqua&Sapone, Real Rieti, Came Dosson, Feldi Eboli, Sandro Abate Avellino, Meta Catania e Signor Prestito CMB.