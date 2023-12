Calcio a 5, sosta per le Nazionali con l’Italservice che spera di vincere il ricorso

PESARO – Il campionato di Serie A di Calcio a 5 va in stand by. Complice la sosta per le Nazionali, le 16 protagoniste del torneo non scenderanno in campo durante il prossimo fine settimana. Tra queste c’è l’Italservice Pesaro che aspetta con interesse una sentenza fuori dal campo.

Durante la partita giocata e persa lo scorso 8 dicembre contro il Saviatesta Mantova, quest’ultimo potrebbe aver effettuato un errore nella distinta di gioco. Il Mantova infatti avrebbe convocato un giocatore con meno di 16 anni d’età senza averlo preventivamente comunicato al Comitato Regionale di appartenenza, regola necessaria per poter presentare un calciatore “sotto età”.

Motivo per cui i pesaresi hanno presentato immediatamente ricorso e un’eventuale vittoria sarebbe fondamentale anche per la classifica. Con tre punti in più i biancorossi salirebbero a quota 21 nella quarta posizione della graduatoria a braccetto con il Napoli. Un balzo importante per la squadra di mister Fausto Scarpitti che al momento è invece ottava con 18 punti.

A prescindere da quanto verrà deciso, l’Italservice tornerà in campo sabato 23 dicembre alle ore 16 nella tana dell’Olimpus Roma. Un confronto decisamente ostico per i rossiniani che se la vedranno contro la capolista della competizione.