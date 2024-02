Italservice Pesaro, Pizza: «Adesso non dobbiamo fermarci»

PESARO – È tempo di bilanci in casa Italservice Pesaro. Il campionato di Serie A di Calcio a 5 è momentaneamente in stand by per lasciare spazio alle Nazionali, motivo per cui i biancorossi possono tirare le somme sulla loro stagione. Dopo un avvio in cui è mancata un po’ di continuità, ora la squadra di mister Fausto Scarpitti si sta togliendo diverse soddisfazioni.

Esclusa la prima partita del 2024, vale a dire il kappao in casa del Napoli, il bottino raccolto dall’Italservice è decisamente positivo: tre vittorie, compresa quella in Coppa Italia contro la Sandro Abate, e un solo pari. In Coppa capitan Toninandel e compagni se la vedranno nei quarti di finale contro l’Olimpus Roma, mentre in campionato i rossiniani si trovano sesti con 29 punti. L’umore è alto, ma i pesaresi restano concentrati sugli obiettivi da portare a termine.

Come sostenuto infatti dal patron biancorosso Lorenzo Pizza: «Siamo contenti di essere in piena corsa per i playoff e vogliamo restarci fino a fine stagione per regalare più gioie possibili ai nostri tifosi. Dopo un finale di 2023 sottotono abbiamo spronato i ragazzi a fare sempre meglio e credo che i risultati si stiano vedendo». Pizza ha poi continuato: «Adesso non dobbiamo fermarci, vogliamo continuare così perché la parte difficile arriva ora».

In casa Italservice il miglioramento si è visto anche grazie ai nuovi volti arrivati dal mercato (Mohabz, Juan Fran, Caruso e Barrichello): «Questi ragazzi hanno dato linfa nuova alla squadra e mi auguro che continuino in questo modo». Il patron ha poi concluso: «Abbiamo puntellato la rosa abbassando l’età media della squadra e puntando molto sulle motivazioni dei calciatori».