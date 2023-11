Calcio a 5, Italservice Pesaro rimontata e sconfitta dalla Sandro Abate

PESARO – L’Italservice Pesaro cade davanti al proprio pubblico. Al PalaMegabox i biancorossi vengono battuti dalla Sandro Abate per 4-1. Dopo il pareggio ottenuto nel turno infrasettimanale contro la Meta Catania (2-2), la squadra di mister Fausto Scarpitti subisce un kappao nel sesto turno di Serie A di Calcio a 5.

I pesaresi iniziano il match con una marcia in più. Già al quinto minuto di gioco è 1-0: Toninandel serve Dener, riceve di nuovo il pallone e insacca la rete del vantaggio. Nella ripresa gli ospiti si rifanno sotto e nel giro di pochi istanti, tra il 3′ e il 5′ minuto, prima pareggiano e poi la ribaltano sugli sviluppi di rimessa laterale. Il club marchigiano però non ci sta e tenta il tutto per tutto, ma sono i legni a fermarne le avanzate. Al 14′ arriva il terzo gol della Sandro Abate e, poco prima del gong, i campani chiudono l’incontro sul definitivo 4-1.

Una sconfitta abbastanza severa per l’Italservice, vista la mole di gioco creata e le tante occasioni avute. Vola la Sandro Abate che, in attesa delle altre partite in programma nel weekend (4-5 novembre), si porta davanti a tutti in classifica con 13 punti. I rossiniani invece restano nel cuore della graduatoria a quota 7.