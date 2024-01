Italservice, grande reazione e serata da sogno: battuta la Feldi Eboli

I pesaresi vanno sotto ma rimontano contro i campioni d'Italia in carica. Al PalaMegabox capitan Toninandel e compagni trionfano per 4-1

PESARO – Che partita dell’Italservice Pesaro! I biancorossi subiscono il gol dello svantaggio dopo pochissimi secondi, ma reagiscono in fretta e prendono in mano l’incontro. Al triplice fischio è 4-1 per la squadra di mister Fausto Scarpitti, battuti in campioni d’Italia in carica della Feldi Eboli. La prima sfida al PalaMegabox del 2024 è dolcissima per i rossiniani che si portano a casa tre punti nella diciassettesima giornata di Serie A di Calcio a 5.

Avvio shock dei padroni di casa che, dopo soli 29 secondi, subiscono il gol che apre la gara. Marinovic riparte e piazza la sfera all’angolino, nulla da fare per Putano, è 1-0 per la Feldi. L’Italservice però, ferito ma non abbattuto, reagisce subito in maniera positiva alzando il ritmo e creando diverse palle gol. Al 15′ infatti è Miguelin a pareggiare i conti: sinistro chirurgico direttamente da calcio di punizione che si infila dritto sotto al sette. Nel finale di tempo un paio di occasioni da una parte e dall’altra ma il parziale non cambia, si va negli spogliatoi sull’1-1.

Fase di stallo nei primi istanti del secondo tempo, poi sale in cattedra Mohabz che inizia a seminare il panico nella retroguardia avversaria. I campioni d’Italia in carica lo contengono per una decina di minuti, ma all’11’ il marocchino porta avanti i suoi: imprecisione di Dal Cin che lascia scoperta la propria porta, Mohabz calcia da 40 metri e il pallone si spegne delicatamente in fondo al sacco. E’ 2-1 per i pesaresi.

Poco dopo De Oliveira di prepotenza regala il doppio vantaggio ai suoi che chiudono la partita neanche 30 secondi più tardi grazie al gol del proprio estremo difensore. La Feldi infatti prova il portiere di movimento, Putano però intercetta una conclusione avversaria e a porta vuota sancisce il definitivo 4-1. Grande vittoria per l’Italservice che sale a quota 26 punti e aggancia in classifica proprio i campani.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-FELDI EBOLI 4-1 (1-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Belloni, De Oliveira, Schiochet, Berkane, Juan Fran, Luberto, Vavà, Miguelin, Mohabz, D’Ambrosio. All. Scarpitti

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Patias, Liberti, Marinovic, Montefalcone, Degan, Caponigro, Braga, Galliani, Restaino, Selucio. All. Samperi

MARCATORI: 0’29” p.t. Marinovic (F), 15’22” Miguelin (I), 11’50” s.t. Mohabz (I), 16’09” De Oliveira (I), 16’33” Putano (I)