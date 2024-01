Calcio a 5, Italservice Pesaro da applausi: 5-2 contro la Came Treviso

PESARO – Terza vittoria consecutiva per l’Italservice Pesaro che al PalaMegabox batte 5-2 la Came Treviso. Dopo i successi sulla Feldi Eboli la settimana scorsa in campionato e sul campo della Sandro Abate martedì in Coppa Italia, il quintetto di mister Scarpitti si impone sui veneti in un importantissimo scontro diretto in chiave playoff.

Pronti, via ed ecco, subito, due reti biancorosse nel giro di 5 minuti: Caruso, appena arrivato, la sblocca su assist di Tonidandel, Schiochet raddoppia finalizzando un efficace contropiede. Provano a reagire gli ospiti, fino a quando il talentuoso Mohabz decide di sfoggiare tutta la sua classe sopraffina inventandosi una rete da applausi. La Came non molla e accorcia prima dell’intervallo con Vieira. Nel secondo tempo, Suton dopo neanche 3 minuti approfitta di un recupero difensivo e riapre la gara. Ma l’Italservice replica immediatamente con capitan Tonidandel. A 6 minuti dal suono della sirena la Came inserisce il portiere di movimento, senza però riuscire a spuntarla contro l’attento Putano. C’è invece spazio per Tonidandel, di nuovo, che in contropiede fissa il risultato sul 5-2.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-CAME TREVISO 5-2 (3-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Caruso, Tonidandel, Vavà, Schiochet, Luberto, Pires, Belloni, Andrè, Miguelin, Mohabz, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

CAME TREVISO: Ditano, Turk, Suton, Vieira, Sacon, Pietrangelo, Botosso, Del Gaudio, Di Guida, Fadiga, Perazzetta, Azzoni. All. Rocha.

MARCATORI: 4’28” p.t. Caruso (I), 5’02” Schiochet (I), 14’52” Mohabz (I), 17’29” Vieira (C), 2’39 s.t. Suton (C), 3’43” Tonidandel (I), 19’40” Tonidandel (I)

ARBITRI: Carmine Genoni (Busto Arsizio), Gianluca Rutolo (Chieti) CRONO: Andrea Cini (Perugia)