Un’Italservice perfetta vince e convince. Al Palamegabox finisce 4 a 1 contro l’Ecocity Genzano

Il Pesaro non perde in casa dallo scorso 3 novembre. In attesa delle altre partite di questo 24esimo turno di Serie A, i biancorossi tornano in zona playoff

PESARO – Un’ Italservice Pesaro perfetta fa sorridere il Palamegabox. I biancorossi di mister Fausto Scarpitti si sono imposti 4 a 1 contro l’Ecocity Genzano, seconda forza del campionato. Una vittoria importante che risolleva il morale dopo il k.o. in casa dello Sporting Sala Consilina e che conferma, ormai, come il Palamegabox sia un vero e proprio fortino per il Pesaro.

LA CRONACA – Pronti, via, ed è subito partita vera. Il vantaggio Italservice ci mette 3 minuti ad arrivare. Il cross da corner di Murilo Schiochet, deviato dall’ex De Oliveira (così come Barichello e Caruso dalla sponda opposta), porta avanti i biancorossi. Il Genzano reagisce ed impegna non poco un attento Putano che si supera in varie occasioni. Il pareggio ospite arriva all’ 11’ quando sempre De Oliveira calamita sotto la suola una punizione esterna. Girata e palla all’angolino dove l’estremo difensore biancorosso non può arrivare. La ripresa inizia seguendo il copione del primo tempo. Il Pesaro spinge, Mammarella para tutto. O almeno riesce a farlo fino al 12’ quando ancora un ex, questa volta Caruso, raccoglie un pallone all’interno dell’area di rigore e porta avanti l’Italservice. Il Genzano gioca la carta del quinto uomo con tutti i rischi del caso. Difatti Murilo Schiochet allunga, Barichello chiude. Al triplice fischio è festa Italservice Pesaro che grazie a questi tre punti viene riproiettata verso la zona playoff.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-ECOCITY GENZANO 4-1 (1-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Caruso, Barichello, Tonidandel, Schiochet, Mariani, Luberto, Vavà, Belloni, Juan Fran, Andrè, D’Ambrosio. All. Scarpitti

ECOCITY GENZANO: Mammarella, Romano, De Oliveira, Bissoni, Luizinho, Di Ponto, Osni Garcia, Gastaldo, Pina, Lo Cicero, Barra, Guedes. All. Angelini

MARCATORI: 3’27” aut. De Oliveira, 10’15” De Oliveira; 11’56” Caruso, 18’55” Sciochet, 19’39” Barichello.

AMMONITI: Bissoni (E), Lo Cicero (E), Barichello (I), Scarpitti (I), Guedes (E)

ARBITRI: Giacomo Voltarel (Treviso), Walter Suelotto (Bassano del Grappa) CRONO: Daniele Conti (Ancona)