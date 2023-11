Calcio a 5, a Genzano l’Italservice viene ripreso nel finale

Nel nono turno di campionato i pesaresi passano in vantaggio in trasferta, ma vengono riacciuffati poco prima del gong

PESARO – Finisce in parità la sfida tra l’Ecocity Genzano e l’Italservice Pesaro. Lontano da casa i pesaresi sfidano la squadra laziale nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. Dopo l’iniziale vantaggio trovato da De Oliveira, i biancorossi devono accontentarsi del pari subito al fotofinish per l’1-1 finale.

I ragazzi guidati da mister Fausto Scarpitti approcciano al match con convinzione, rendendosi pericolosi sin dalle prime battute. Non a caso dopo soli 3 minuti è già 1-0 per gli ospiti. Miguelin recupera il pallone e avvia la ripartenza servendo De Oliveira che con il mancino batte il portiere avversario. Nel finale di primo tempo l’Ecocity prova a rientrare in partita, ma la difesa pesarese regge molto bene.

La ripresa si apre senza troppi squilli, prima di regalare un finale con diverse emozioni. Prima lo stesso De Oliveira colpisce il palo che probabilmente avrebbe chiuso l’incontro, poi Genzano si gioca la carta del portiere di movimento. Grazie al power play infatti, a soli 55 secondi dal gong Barichello scaglia un tiro che si infila all’angolino per il definitivo 1-1.

Un vero peccato per come si era messa la gara, ma resta l’ottima prestazione offerta dall’Italservice. Ora i rossiniani salgono a 12 punti nel cuore della classifica, mentre Genzano si ritrova terzo a quota 17 punti. Non c’è tempo di fare troppi calcoli però, venerdì 24 novembre i pesaresi tornano in campo alle 20:30 al PalaMegabox contro l’Olimpia Verona per il decimo turno di campionato.

Tabellino ECOCITY GENZANO-ITALSERVICE PESARO 1-1 (0-1 p.t.)

ECOCITY GENZANO: Mammarella, Romano, Lolo Suazo, Fantecele, Barra, Di Ponto, Gastaldo, Fusari, Bissoni, Caruso, Barichello, Guedes. All. Angelini.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Berkane, Luberto, Pires, Belloni, Andrè, Miguelin, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

MARCATORI: 3’56” p.t. De Oliveira (I), 19’05” s.t. Barichello (E)