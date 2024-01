Calcio a 5, per l’Italservice obiettivo raggiunto: vittoria e qualificazione conquistata

I pesaresi passano sul campo della Sandro Abate e si qualificano per i quarti di finale di Coppa Italia in programma contro l'Olimpus Roma

AVELLINO – Secondo tempo roboante dell’Italservice Pesaro. Al Pala Del Mauro la squadra di mister Fausto Scarpitti, ex della partita, si impone 6-4 contro la Sandro Abate e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà, martedì 20 febbraio, l’Olimpus Roma, attuale capolista della Serie A di Calcio a 5. Lontano da casa i rossiniani chiudono il primo tempo in svantaggio, ma nel secondo tempo la ribaltano con grande grinta e determinazione.

Poche occasioni e tanto equilibrio all’inizio della sfida, ma al 13′ il match si infiamma improvvisamente e arrivano tre gol nel giro di 30 secondi. Arillo porta avanti la Sandro Abate, Miguelin risponde subito per l’Italservice, poi Wilde timbra ancora per i padroni di casa. Si va negli spogliatoi sul 2-1 per i neroverdi.

I pesaresi la vogliono ribaltare e lo dimostrano già al terzo minuto del secondo tempo: Miguelin timbra di nuovo, doppietta personale e risultato che torna in parità. L’Italservice continua ad insistere e sforna altre tre reti. Schiochet colpisce in contropiede, poi capitan Toninandel triangola con De Oliveira e insacca alle spalle del portiere avversario. Infine ancora Schiochet sfrutta l’ottimo spunto di Belloni e gonfia la rete. Sotto 5-2 la Sandro Abate gioca con il portiere di movimento, ma De Oliveira ne approfitta rubando un pallone e siglando il gol del 6-2. Nel finale la squadra di casa segna con Joselito e Avellino per il definitivo 6-4.

L’Italservice scappa nei primi minuti della seconda frazione di gioco e si crea un distacco difficile da colmare per la Sandro Abate. In trasferta i rossiniani raggiungono il proprio obiettivo e conquistano la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Ora il focus torna sul campionato prima di pensare all’Olimpus, un altro avversario complicato da affrontare lontano da casa in gara secca.