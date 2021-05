Calcio, 1-1 tra Imolese e Fano. Granata retrocessi in D

La formazione romagnola festeggia la permanenza in Serie C. Il Fano sprofonda in Serie D dopo due buone partite

FANO – Non basta il pareggio ad evitare la retrocessione per l’Alma Juventus Fano. In terra romagnola si decide tutto nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco in equilibrio e senza reti. I padroni di casa passano in vantaggio al minuto ’82. Masala firma il gol dell’1-0 con un colpo di testa che complica la missione del Fano a cui servono due reti per salvarsi e con pochi minuto sul cronometro.

L’Imolese resta in dieci poco dopo il vantaggio per il rosso a Torrasi e Montero firma il pari per il Fano all’88’. In pieno recupero il numero uno dei padroni di casa Rossi, con un vero e proprio miracolo nel recupero, nega il gol salvezza a Barbuti.

Niente da fare per la formazione di Alessio Tacchinardi. Al Fano, dopo lo 0-0 dell’andata, non basta l’1-1 al ritorno. A salvarsi è l’Imolese, con i marchigiani che retrocedono in Serie D.