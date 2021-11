Dopo due sconfitte consecutive la Vis Pesaro ritrova un punto nel freddo pomeriggio del Benelli contro la Carrarese. Partita dalle poche emozioni come recita lo 0-0 finale e con la formazione marchigiana che non riesce a sbloccare la sfida per portare a casa i 3 punti.

In un primo tempo “noioso” l’unica buona occasione l’ha avuta la Carrarese proprio all’ultimo secondo di frazione. Galligani a tu per tu con il portiere della Vis Farroni che è bravissimo nel rimanere freddo e parare il tiro dell’attaccante.

Nel secondo tempo un paio di occasioni, una per la Vis e una per la formazione toscana. Al 61° occasione Vis con il colpo di testa di Di Sabatino in piena area avversaria a due passi dalla porta e senza marcatura ma con una direzione completamente sbagliata e palla ben sopra la traversa. Al 79° Carrarese a un passo dal vantaggio. Grave errore difensivo di Cusumano nel respingere dalla difesa, palla nei piedi degli avversari sulla trequarti che poi provano il tiro in area biancorossa ma è lo stesso Cusumano a recuperare l’errore evitando che la palla finisca in rete.

Vis Pesaro che sale a quota 19 punti in classifica. Carrarese a -2 dalla Vis con 17 punti.