Calcinelli, trovato l’82enne scomparso: sta bene

CALCINELLI – Disavventura a lieto fine per l’82enne scomparso intorno alle 12:00 del 5 dicembre. Augusto Scola è stato ritrovato in buone condizioni di salute verso le 11:40 della mattinata del 6 dicembre lungo la linea ferroviaria dismessa della zona industriale di Via dei Laghi di Calcinelli.

Decisivi gli sforzi profusi dalla macchina delle ricerche attivatasi subito dopo l’allarme dei familiari. L’attività informativa sul territorio svolta dalla Stazione Carabinieri di Colli al Metauro, unitamente alle competenze specialistiche dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Fano, hanno permesso di fatto di salvare una vita umana.

Le ricerche dell’anziano

Le ricerche sono iniziate nella serata di ieri – 5 dicembre – mediante un dispiegamento notevole di uomini e mezzi e sono proseguite ininterrottamente tutta la notte. La notizia dell’allontanamento è stata ricevuta infatti alle 20:00 circa di ieri dalla Compagnia di Fano che ha subito impiegato tutte le pattuglie disponibili per la ricerca del disperso. È stato inoltre attivato subito dalla Prefettura di Pesaro e Urbino il Piano per la ricerca delle persone scomparse, a seguito del quale tutte le FFPP sul territorio hanno contribuito alle ricerche.



Una delle segnalazioni ricevute davano l’uomo in quella zona, ed è stato proprio un cane per la ricerca persone dei Vigili del Fuoco a segnalarne la presenza in loco. L’uomo, dopo essere caduto sull’erba lungo il dislivello di circa un metro e mezzo che separa i binari dal terrapieno, non è riuscito più a rialzarsi rimanendo a terra durante tutta la notte e soprattutto durante tutte le forti piogge di stamane. Era completamente bagnato e infreddolito ma cosciente. Sicuramente ha dimostrato una forte tempra. È stato portato al Pronto Soccorso di Fano per le cure e gli accertamenti del caso.

Grande gioia da parte di tutti al momento del ritrovamento, tenuto conto che si era pensato al peggio.