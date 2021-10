Calcinelli, banda tenta colpi in villa: furti sventati da un poliziotto fuori servizio

COLLI AL METAURO- Banda di ladri tenta il colpo in tre ville ma viene messa fuori gioco da un poliziotto fuori dal servizio.

È successo nella zona chiamata il Paradiso, tra le colline di Saltara e Calcinelli, nel quartiere che al suo interno conta diverse ville.



L’assalto, vero e proprio, si è consumato martedì sera (26 ottobre) tra le 19.30 e le 21.30. La banda messa in fuga dall’agente fuori servizio era composta, secondo le informazioni raccolte, da almeno 4 malviventi. Hanno tentato un primo colpo, ma i rumori hanno attirato il proprietario. L’uomo se li è ritrovati in casa e li ha messi in fuga. Per fortuna nessun contatto e nessuna conseguenza.



Non è finita qua. Poco dopo gli stessi ladri hanno puntato un’altra villetta a schiera ma qui l’agente fuori servizio è corso sul posto e ha cercato di rincorrerli. Di sicuro li ha messi in fuga e ha sventato il tentativo di furto.

Infine, in una villa isolata, vicino alla vecchia Posta, sono stati costretti a dileguarsi quando alcuni residenti, allertati sempre dal poliziotto, si sono riversati in strada e il proprietario della villa ha iniziato ad urlare. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto 4 persone in un caso, tre in un altro.

Secondo le testimonianze si tratterebbe di uomini con un accento dell’est Europa. Al momento sono in corso verifiche per capire se, nell’arco della nottata, qualche colpo è andato comunque a segno. Sicuramente tre potenziali furti sono stati sventati dalla prontezza del poliziotto fuori servizio.