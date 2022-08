CAGLI – Vandali in azione in zona Santa Croce a Cagli: a finire nelle mire dei balordi un campo da calcio oramai in disuso. I teppisti hanno appiccato un incendio nei locali che un tempo fungevano da spogliatoi. È successo nel tardo pomeriggio del 14 agosto.



Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cagli ed una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. Nessun dubbio sulla natura dolosa del gesto. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e limitare i danni. I militari si sono occupati dei rilievi del caso: dalla sommaria ricostruzione i vandali si sarebbero introdotti nei locali forzando l’entrata principale ed una volta dentro avrebbero appiccato il fuoco.



Le fiamme hanno danneggiato il mobilio presente interessando anche il quadro elettrico. Al momento dell’intervento nessuna persona era presente.