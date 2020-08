Cagli, scooter investe 14enne in bici: sul posto l’eliambulanza

CAGLI – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio del 22 agosto sulla strada Flaminia a Cagli dove un 14enne, in sella alla sua bici, è stato travolto da uno scooter.



Erano circa le 18 quando si è consumato l’impatto che ha causato una rovinosa caduta sull’asfalto per l’adolescente. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 : il ragazzo, residente a Cagli, nonostante la brutta botta, è rimasto sempre vigile. I sanitari però, vista la violenta dinamica, hanno optato per il trasferimento del giovane tramite l’elisoccorso all’ospedale regionale di Torrette.



Sul posto anche la Polizia locale e stradale per i rilievi del caso e per fare luce sull’esatta dinamica. Tante le persone che hanno assistito allo schianto e si sono precipitate sul tratto per vedere cosa fosse successo. Dalle indiscrezioni trapelate, nonostante le ferite e le contusioni, le condizioni del 14enne non desterebbero preoccupazione.

Vista l’ora, diversi invece sono stati i disagi arrecati al traffico che ha subito non pochi rallentamenti.