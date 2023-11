Cagli, schianto frontale tra auto: muore 66enne

CAGLI – Incidente mortale nel pomeriggio del 1° novembre a Cagli. La tragedia si è consumata in via Mameli, strada che collega il comune a Pergola. A perdere la vita è stata Lorenzo Candeloro, 66 anni di Frontone, molto conosciuto a Pergola per aver gestito per molti anni un bar.

Erano circa le 17 quando la Toyota Yaris condotta dalla vittima si è schiantata frontalmente contro una Dacia Duster su cui viaggiavano cinque persone: marito, moglie, la madre della donna, la figlia ed il fidanzato di quest’ultima.

L’impatto è stato terribile: sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118, dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri. Purtroppo il 66enne sarebbe deceduto sul colpo mentre 4 degli occupanti del suv hanno riportato ferite non gravi. Le condizioni più preoccupanti riguardano l’anziana presente nell’auto che è stata trasferita in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dove si trova tutt’ora. Da chiarire l’esatta dinamica.