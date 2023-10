Cagli, lavoratori irregolari e mancata formazione: locale chiuso e multato per 20mila euro

Due giovani avventori del locale trovati in possesso di dosi di hashish per uso personale, con conseguente segnalazione alla Prefettura di Pesaro e Urbino

CAGLI – Lotta al lavoro irregolare. Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Fano unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Dipartimento di Prevenzione dell’Ast di Pesaro-Urbino, nel contesto di specifici controlli sulla sicurezza dei luoghi dalla movida giovanile e dell’illecito sfruttamento di manodopera, hanno eseguito un accesso ispettivo in un locale notturno di Cagli.

Nell’occasione, i militari hanno riscontrato la presenza di quattro lavoratori non in regola con le prescritte comunicazioni di assunzione, pertanto, a carico del titolare del locale sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 16.900 euro ed è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale fino ad avvenuta regolarizzazione.



Sempre a carico del gestore dell’esercizio sono state contestate ulteriori violazioni al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, riguardanti la mancata informazione e formazione dei dipendenti, per un ammontare di ulteriori 3.100 euro.



Nel medesimo contesto, due giovani avventori del locale venivano trovati in possesso di dosi di hashish per uso personale, con conseguente segnalazione alla Prefettura di Pesaro e Urbino.