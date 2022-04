Cagli, ladri in azione nel centro storico: almeno tre i tentativi segnalati

CAGLI – I ladri tornano ad imperversare nel centro storico di Cagli. Sono almeno tre i tentativi segnalati negli ultimi giorni. I blitz si sarebbero consumati a partire da giovedì scorso fino a domenica. Un tentativo è stata fatto in un’abitazione: approfittando dell’assenza dei proprietari, i balordi si sarebbero introdotti, mettendo tutto a soqquadro alla ricerca di soldi e preziosi.



Al di là del trambusto e dei danni però il bottino sarebbe stato magro: si tratta di una seconda casa per i proprietari. Gli altri due colpi hanno riguardato due negozi siti lungo il Corso XX Settembre: a finire nel mirino dei malviventi un barbiere ed un negozio di fotografia.



Nel primo caso il bottino è stato pressoché nullo, nel secondo caso i ladri si sono dovuti accontentare del fondo cassa. Più ingente il valore dei danni agli infissi. Sul posto è stato chiesto l’intervento dei Carabinieri per i rilievi del caso. Facile ipotizzare che tutti e tre i colpi siano riconducibili alla stessa mano.