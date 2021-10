CAGLI – Grave schianto nella notte a cavallo tra il 30 e 31 ottobre sulla strada Flaminia nel territorio di Cagli. L’incidente stradale si è consumato all’altezza del ristorante Jolly. Vista la violenza dell’impatto sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei soccorsi: sono stati necessari i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere dei veicoli i feriti.



Sul luogo anche i mezzi del 118, uno da Cagli ed uno da Fossombrone, che hanno provveduto al trasporto in via precauzionale all’ospedale di Urbino dei due feriti. Anche i carabinieri sulla scena dello schianto per i rilievi del caso: saranno loro a dover chiarire le eventuali responsabilità. Il tratto è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per circa due ore per permettere le operazioni di soccorso ed il ripristino delle carreggiate.