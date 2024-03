Cagli, giovane padre 39enne trovato senza vita nella sua abitazione

CAGLI – Dramma a Cagli dove Enrico Smacchia, 39enne padre di due bambini, è stato trovato senza vita nella sua abitazione dove viveva da solo.



A dare l’allarme sarebbe stata la moglie che da tempo era tornata ad abitare nella casa natale con i due figli; non riuscendo a contattarlo telefonicamente, aveva allertato le autorità che hanno fatto la tragica scoperta. Ad uccidere il 39enne sarebbe stato un infarto.



Il magistrato del tribunale di Urbino ha comunque disposto l’autopsia per accertare le ragioni del decesso. La salma si trova attualmente all’obitorio dell’ospedale Santa Croce di Fano in attesa del nulla osta per la celebrazione delle esequie. Sconforto e sgomento sia a Cagli, dove Enrico si era trasferito dopo le nozze, che ad Acqualagna, Comune di origine.