Cagli: al via la XXII edizione della “Festa della Pipa”. Tutti gli appuntamenti

CAGLI – Amanti della Pipa preparatevi: da oggi e fino 16 al 19 giugno Cagli si prepara a tornare ad essere l’ombelico del mondo degli amanti di questo particolare oggetto. Torna infatti la “Festa della Pipa – Mastri Pipai e Maestri Artigiani”, alla sua XXII edizione.



L’evento, ideato dal maestro Bruto Sordini, che vede protagonisti il mondo della pipa, del lento fumo e quello dell’artigianato, è promosso dal Comune di Cagli in collaborazione con Istituzione Teatro comunale di Cagli, Confcommercio Pesaro e Urbino, “Alte Marche”, Pro loco di Cagli, Amat e Moto Guzzi, con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino. Molto ricco il programma, in grado di appassionare anche i non “addetti ai lavori”.



Si inizierà oggi, 16 giugno, alle ore 21 (piazza Niccolò IV), con “Munedaiko in concerto” (la potenza ipnotica del tamburo tradizionale giapponese) a cura di Istituzione Teatro comunale di Cagli e Amat. Venerdì 17 giugno, alle ore 14.30 al Teatro comunale di Cagli, conferenza internazionale “Paesaggio e patrimonio europeo nell’era digitale. Promozione, coinvolgimento pubblico e progettazione partecipata del patrimonio culturale” (progetto europeo E+RailToLAnd), evento organizzato da Università Politecnica delle Marche (Dicea) con i patrocini di Comune di Cagli, Regione Marche, Aiucd e “Anno Europeo dei Giovani”.



Giornate clou saranno quelle di sabato 18 e domenica 19 giugno, che vedranno anche come ospite speciale il conduttore televisivo ed ex rugbista Andrea Lo Cicero. Nella “due giorni”, oltre all’apertura del Museo della Pipa e dei monumenti, sono previsti il mercato dell’artigianato (Piazza Niccolò IV), l’esposizione “Le Barche” di Tonino Urbinati (androne Palazzo Ugolinucci-Mochi-Onori) e la mostra bonsai autoctoni a cura di Romolo Magnoni (cortile Palazzo Berardi Mochi – Zamperoli). Ecco il programma nei dettagli:

Sabato 18 giugno – Alle ore 11 inaugurazione della “Festa della Pipa – Mastri pipai e maestri artigiani”, seguita alle ore 16 dalla presentazione, al Polo culturale d’eccellenza, della monografia dedicata al costruttore italiano di pipe Baldo Baldi, a cura di Diego Morlin. Alle ore 17 (Sala del General Consiglio) “Cocktail & tobacco”, aperitivo con degustazione di cocktail e tabacco “Mac Baren – HH Old dark fire”, mentre alle ore 17.30, in Piazza Matteotti, arrivo ed esposizione di Alfa Romeo nel contesto dell’11° Raduno nazionale Alfa Romeo ASI (a cura dell’Associazione auto moto storiche Gubbio Motori). Apertura straordinaria dei monumenti fino alle 22.30.

Il museo della Pipa

Domenica 19 giugno – Alle ore 9.30, in piazza San Francesco, arrivo ed esposizione moto in occasione dell’evento “Guzzisti in Cagli”. Alle ore 10 (Sala del General Consiglio), “Coffee, pipe & sweets”, degustazione miscele di caffè, dolci e tabacco “Mac Baren – HH Pure Virginia” (ingresso libero gratuito). Alle ore 11 (Palazzo Felici), inaugurazione della mostra dell’artista Ettore Gambioli, in occasione di “Guzzisti in Cagli”, mentre alle ore 11.30 (Salone degli Stemmi), “Gran Garà”, attività di avvicinamento alla pipa con i campioni nazionali italiani di lento fumo con pipa. Sempre nel Salone degli Stemmi, alle ore 14, si svolgerà il 19° Trofeo internazionale di lento fumo “Città di Cagli”, tabacco “St.Bruno Flake (Mc Baren)”, pipa da gara inclusa, realizzata da Brebbia Pipe.

Previsto anche uno spazio per i più piccoli, con un laboratorio artistico sul tema “La pipa” alle ore 17 nel foyer del Teatro comunale a cura di Leonarda Faggi (iscrizioni entro il 15 giugno allo 0721.780731). Sempre domenica si potrà pranzare al mercato coperto insieme ai maestri pipai e mastri artigiani (prenotazioni sul posto a partire dalle 12), così come sarà possibile assistere alla tradizionale infiorata storica in occasione del Corpus Domini.