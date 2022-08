CAGLI – Due cani uccisi dalle esche avvelenate a Cagli. L’inquietante episodio si è consumato la settimana di Ferragosto. A farne le spese Nike, Golden Retriever di 7 anni e Jethro, Border Collie di 3 anni.



I due animali si sarebbero imbattuti nei bocconi letali mentre erano a spasso con la proprietaria nei pressi della loro abitazione. A distanza di qualche ora entrambi avrebbero iniziato ad avere le convulsioni. Trasportati d’urgenza in una clinica veterinaria, i due cani sono stati sottoposti a lavanda gastrica e posti in coma farmacologico. Purtroppo tutti gli sforzi profusi si sono rivelati inutili: troppo grave la forma di avvelenamento da metaldeide.



Nel frattempo la proprietaria ha sporto regolare denuncia ai carabinieri forestali locali. Un fatto grave che purtroppo ha già avuto dei precedenti a Cagli: nel 2019, in un breve lasso di tempo, vennero uccisi tre cani con le stesse modalità. Vale la pena ricordare che secondo l’articolo Art. 544 Bis del codice penale “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.