CAGLI – Attimi di paura a Cagli dove, a causa di una manovra errata da parte di un mezzo pesante, si è rischiata una grave esplosione. È successo nel tardo pomeriggio del 22 novembre all’inizio di strada Oriana. Un camion ha urtato inavvertitamente una cabina di erogazione del gas metano: nell’impatto la conduttura si è gravemente danneggiata provocando una fuoriuscita del gas che, in pochi secondi, si è incendiato.



Le lingue di fuoco, alte svariati metri, erano ben visibili da diverse parti della cittadina: subito sono stati allertati i soccorsi; sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli che, coadiuvati dai colleghi di Urbino, sono riusciti ad evitare che l’incendio si propagasse e raggiungesse le case presenti nelle vicinanze.



Fondamentale anche l’intervento degli operatori di Marche Multiservizi che sono riusciti a chiudere la valvola principale di erogazione del gas evitando conseguenze più gravi. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente: anche il conducente del mezzo è riuscito ad allontanarsi in maniera perentoria evitando il peggio. Le operazioni di ripristino si sono prolungate fino alla prima serata: sul posto anche la polizia municipale di Cagli per la gestione della viabilità.