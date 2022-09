CAGLI – Disavventura a lieto fine per un 76enne che era uscito di casa per una passeggiata tra i boschi di Cagli. L’uomo, che soffre di qualche acciacco dovuto all’età, dopo essersi inoltrato in una strada che non conosceva, ha perso la via di casa. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di sabato: i familiari, non vedendolo tornare a casa, si erano giustamente preoccupati ed hanno allertato le autorità.



Subito sono iniziate le ricerche rese complesse dall’oscurità e dalla conformazione impervia della zona. Man mano che passavano le ore purtroppo le speranze di ritrovare l’uomo si facevano sempre più sottili: si temeva infatti che il 76enne fosse scivolato in qualche scarpata.



All’alba il lieto fine: il pensionato, non riuscendo a ritrovare la via di casa, si era rifugiato in un casolare abbandonato in zona Tarugo. Lì i vigili del fuoco lo hanno ritrovato in buone condizioni anche se visibilmente scosso dalla disavventura.