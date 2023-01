CAGLI – Incidente mortale lungo la SS.3 nel tratto compreso tra San Geronzio e Cantiano. Nella mattinata del 22 gennaio, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un 22enne al volante di un camion adibito al trasporto di surgelati, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail.



22enne si schianta e viene sbalzato nella scarpata

Nell’impatto, violentissimo, il giovane è stato sbalzato fuori dal suo mezzo finendo nella scarpata sottostante.

Un volo terribile che purtroppo non gli ha lasciato scampo alcuno. Difficili anche le operazioni di recupero: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, unitamente agli uomini del Soccorso Alpino, quelli dell’Anas e le forze dell’ordine, si sono adoperati per recuperare il corpo senza vita.

Il traffico è stato deviato per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso.