Bulli e aggressioni sui mezzi pubblici, Adriabus: «Contrasteremo il fenomeno»

PESARO – Bulli e aggressioni sui mezzi pubblici, Adriabus pronta a intervenire. «In merito alla segnalazione, da parte delle Rsu Bucci Pesaro, Filt Cgil e Fit Cisl, di presunti episodi di insicurezza che si sarebbero verificati su alcune linee – spiegano Lara Ottaviani, presidente Adriabus e Massimo Benedetti, direttore generale Adriabus – vorremmo puntualizzare che ci siamo adoperati immediatamente per verificare puntualmente le situazioni inerenti gli assembramenti di via D’Arezzo a Pesaro con personale della società consortile Adriabus, gestore del servizio di trasporto pubblico. Abbiamo riscontrato che la presenza di studenti è numericamente consistente per cui abbiamo intenzione di realizzare un incontro con la Polizia locale di Pesaro per verificare l’efficacia degli interventi ed eventualmente prevedere un potenziamento degli stessi.



Abbiamo inoltre effettuato altri controlli alla fermata del centro commerciale Iper Rossini, dopo le ore 19, sulla linea Verde: sicuramente questa linea merita una attenzione particolare ed è nostra intenzione, come sempre e in precedenza, aumentare la nostra presenza, avvalendoci dell’aiuto delle Forze dell’Ordine che negli anni non è mai mancato.



Per quanto attiene, infine, le segnalazioni di altri episodi molto gravi che si sarebbero verificati a bordo dei mezzi, o nelle immediate vicinanze, di cui non eravamo a conoscenza, ci attiveremo, come di consuetudine, all’interno del costante rapporto di collaborazione tra Adriabus e la Prefettura di Pesaro e Urbino, per fornire il nostro supporto per contrastare fermamente qualsiasi comportamento che possa nuocere sia alla sicurezza del conducente sia alla regolarità del servizio».