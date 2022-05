In Bosnia per aiutare i migranti che scappano dalla guerra: il progetto delle Caritas marchigiane

Si chiama Remap e offre ai giovani tra i 20 e i 26 anni un'esperienza di volontariato internazionale. per i giovani delle scuole la Caritas di Pesaro ha organizzato incontri e lancia un Camp per 15 studenti

PESARO – I giovani con la Caritas in Bosnia per aiutare i migranti nella rotta dei balcani. Ecco il progetto Remap che intende offrire ai giovani (tra i 20 e i 26 anni) delle diocesi marchigiane un’esperienza di volontariato internazionale, con la possibilità di vivere un’esperienza di formazione sul conflitto, sull’educazione alla pace e sulla cooperazione. I giovani selezionati, dopo un periodo di formazione, avranno la possibilità di fare un’esperienza di circa due settimane in Bosnia, presso le strutture Caritas che offrono servizi e accompagnamento ai migranti che percorrono la Rotta Balcanica.

Sarà un’occasione per conoscere direttamente la situazione migratoria attuale e incontrare le persone che percorrono questo lungo e difficoltoso viaggio.

L’iniziativa si rivolge in modo particolare ai giovani interessati a sperimentarsi, a conoscere realtà diverse e, allo stesso tempo, a impegnarsi, al rientro in diocesi, nel raccontare e condividere l’esperienza vissuta, portando la propria testimonianza nel territorio marchigiano. (Iscrizioni entro il 13 giugno, per info 0721/64613 o moschini.caritas@gmail.com)

«Dopo lo stop causato dalla pandemia in questo anno scolastico la Caritas pesarese ha ripreso i momenti formativi presso le classi terze e quarte degli istituti superiori – hanno spiegato in conferenza stampa il coordinatore Andrea Mancini assieme a Claudia Moschini, responsabile centro d’ascolto Caritas Pesaro e don Enrico Giorgini, direttore ufficio pastorale Giovanile – in particolare abbiamo incontrato 30 classi recandoci presso il Liceo classico-linguistico-scienze umane “T. Mamiani”, IPSIA Giuseppe Benelli, Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bramante Genga, Liceo Scientifico Guglielmo Marconi.

Gli incontri sono stati un’occasione fondamentale per incontrare il mondo giovanile e apprendere dalle loro esperienze; in quella occasione gli operatori Caritas hanno condiviso con gli alunni una riflessione sulle povertà materiali ma soprattutto relazionali che riguardano tutti noi. Si sono svolti un totale di 42 incontri».

Al termine di questa prima esperienza formativa 15 classi hanno scelto di passare un’intera mattinata all’interno dei Servizi Caritas e hanno avuto la possibilità di incontrare i volontari, gli ospiti della Caritas e di sperimentarsi nei principali servizi.

CARITAS CAMP

Dal 13 al 17 Giugno ci sarà la possibilità, per 15 giovani frequentanti le scuole superiori, di partecipare al Caritas Camp. Una settimana di convivenza in cui i ragazzi saranno chiamati a spendersi in attività di servizio verso il prossimo, soprattutto all’interno dei servizi Caritas, e contemporaneamente avranno la possibilità di conoscere altre esperienze di volontariato del nostro territorio e, per ultimo, viverre un’esperienza significativa per la propria crescita personale. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con l’ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Pesaro.

Per info e iscrizioni: caritas.pesaro@gmail.com cell. 3661786466