Borsa del Turismo della Terza Età: la dodicesima edizione per la prima volta a Pesaro

La manifestazione è in programma dal 26 febbraio: attesi oltre cinquanta buyer dall’Italia e dall’estero. «Una fascia di turisti pronta a vivere la città a tutto tondo, a conoscerla in profondità e, se bene accolti, a tornare anno dopo anno»

PESARO – Il turismo della terza età cresce, ma non invecchia. Anzi, rappresenta ormai un settore sempre più importante nel mercato dell’accoglienza, non soltanto per l’andamento demografico, che vede la popolazione progressivamente più anziana, ma anche per la sua dimensione, la pluristagionalità, l’articolazione e la capacità di spesa.

Ecco perché l’appuntamento con la 12^ edizione della BTTE – Borsa Turismo della terza età, in programma per la prima volta a Pesaro da sabato 26 febbraio a martedì 1 marzo 2022 sarà una bella vetrina, non soltanto per il turismo di settore, ma per tutto il comparto, oltre che per l’immagine e la promozione dell’intero territorio regionale.

Alla manifestazione organizzata da PromoNU di Nicola Ucci e Confesercenti di Pesaro e Urbino, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Pesaro e la collaborazione di Inside Marche Live, associazione dei tour operator incoming delle Marche, parteciperanno oltre cinquanta buyer professionali provenienti da tutta Italia e anche dall’estero (Germania, Lettonia, Irlanda, USA). Allo stesso modo, l’offerta turistica (seller) accreditata proviene, oltre che dalle Marche, da tutta Italia e da alcuni paesi europei, a conferma del grande interesse che questo segmento turistico suscita tra gli operatori del settore.

Il momento centrale sarà il workshop che si svolgerà lunedì 28 febbraio al Centro Congressi del Baia Flaminia Resort. Non mancheranno poi momenti di confronto con il Meeting su “Il turismo marchigiano ed il post Covid” (sabato 26 febbraio) e due educational tour che porteranno buyer e giornalisti ospiti alla scoperta, oltre che della città di Pesaro, di Cagli, Pergola e Urbino il primo, ed il secondo di Tavullia, Gradara, Gabicce e della costa pesarese.

L’iniziativa si svolge «nella settimana in cui la città si veste a festa per “Buon (non) compleanno Rossini”, proponendo tanti appuntamenti che potranno essere vissuti, nella pausa dai lavori, anche dai fruitori dell’evento promosso da Confesercenti» precisa Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza di Pesaro. La Borsa, «è una manifestazione importante – aggiunge – che si inserisce appieno nella mission di Pesaro, da sempre legata ai visitatori della “terza età”. Una fascia di turisti pronta a vivere la città a tutto tondo, a conoscerla in profondità e, se bene accolti, a tornare anno dopo anno».

Nicola Ucci, patron della manifestazione conferma: «Gli anziani sono quelli che, più di altri, hanno sofferto le vicende e le restrizioni di questi ultimi due anni a causa della pandemia. Sta crescendo, però, la voglia di vacanza, magari in località italiane ben organizzate e con misure di sicurezza sanitaria, in contesti naturali e all’aria aperta, in gruppo o anche a livello familiare. Gli anziani hanno tempo a disposizione e denaro. Naturalmente c’è chi può spendere di più e chi meno. Chi preferisce viaggi di gruppo e chi in famiglia o solo con amici. Possiamo dire tranquillamente che la terza età che fa turismo è il ceto medio italiano in pensione, con tempo a disposizione e una buona capacità di spesa».

Alessandro Ligurgo direttore Confesercenti Pesaro Urbino: «Parliamo di un turista interessato alla qualità: nell’accoglienza, nella buona cucina, negli itinerari culturali ed artistici, nelle proposte legate al paesaggio e alla vita all’aria aperta. Tutti settori nei quali il nostro territorio è concorrenziale e può diventare meta privilegiata a livello internazionale. Siamo felici quindi di promuovere questo evento che mette Pesaro e la provincia al centro di un turismo in crescita, che può interessare in ugual modo, sia lo sviluppo della costa, sia quello dell’entroterra».