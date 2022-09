A Borgo Mercatale cannoli, churros e asado: ecco la terza edizione di Street Food Time

Il festival itinerante del cibo da strada di qualità torna nella meravigliosa città di Urbino per la terza edizione. Ecco le info

URBINO – Il festival itinerante del cibo da strada di qualità torna nella meravigliosa città di Urbino per la terza edizione. Food truck arriveranno da ogni regione d’Italia con centinaia di specialità gastronomiche, birre artigianali e pregiati vini.

Street Food Time sarà a Borgo Mercatale, da giovedì 15 a domenica 18 settembre. L’evento, organizzato da Blunel, accoglierà gli appassionati dei migliori piatti tradizionali, giovedì dalle ore 18 fino a tarda sera, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 11 del mattino fino alla sera.

Alcune delle pietanze degustabili saranno: puccia fatta a mano a lunga lievitazione con grani selezionati, farcita con prosciutto di Bassano e bufala pontina; tagliata e hamburger di black angus; cannoli siciliani farciti con ricotta di pecora, arancine e cassatine; gli arrosticini che sono l’espressione dell’Abruzzo più vero e autentico; panino con maiale di cinta senese allevato allo stato brado, cotto e affumicato lentamente per nove ore, un piatto premiato al festival internazionale di Berlino come miglior panino d’Europa; olive all’ascolana, cremini all’anisetta e al pistacchio, formaggio fritto in purezza e al tartufo; puccia salentina con straccetti di manzo, burrata e pomodori secchi; bombette di Cisternino con taralli; panino vegetariano con cime di rapa e caciocavallo pugliese; saccoccia romana; hamburger di chianina, una delle razze di bovino più pregiate al mondo.

Le proposte internazionali spazieranno dai churros, ovvero deliziose frittelle profumate alla cannella farcite con crema alla nocciola e dulce de leche, all’autentico asado argentino, cotto lentamente alla fiamma per circa sei ore, come il tradizionale metodo gauchos insegna. Fino alle specialità della cucina greca: yta gyros, souvlaki, dolmades e tzatztiki.

A completare e arricchire le degustazioni, che saranno dei veri e propri viaggi gastronomici internazionali, tanto intrattenimento. Con l’area baby con gonfiabili da giovedì a domenica, il dj set di Andrea Aloigi (venerdì), il concerto de “Gli Stralunati” (sabato) e il taglio della torta a mezzanotte, sempre sabato sera, che sarà offerta a tutti i presenti e che festeggerà la fine del tour Street Food Time di quest’anno che ha toccato moltissime città italiane.