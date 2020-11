Pesaro, bonus spesa e bonus bambini: oltre 5000 domande. Via alla consegna

Il Comune di Pesaro distribuirà i voucher ai cittadini a partire da domenica 15 novembre. 1740 le domande per l'aiuto alla spesa, 3664 quelle per i bimbi

PESARO – Oltre 5000 famiglie riceveranno aiuti dal Comune di Pesaro. Al via la distribuzione dei Bonus Spesa, Bambini 0-14, Blocco Attività. Il milione di euro destinato ai pesaresi verrà distribuito a partire da domenica 15 novembre.

«Un caso unico in Italia. Una grande operazione sociale e per la crescita dei bambini, per una città che ha sofferto tanto nei mesi scorsi – commenta il sindaco Matteo Ricci -. Grande velocità, solo 20 giorni fa abbiamo avuto la notizia dell’arrivo dei fondi richiesti e già siamo pronti alla consegna, in maniera semplificata grazie all’autocertificazione e scommettendo sui cittadini, facendo i controlli successivamente. Un ringraziamento alla straordinaria squadra dei volontari, che in pochi giorni distribuirà i voucher rispettando la privacy e senza assembramenti».

Sono 1740 le domande presentate per i Bonus Spesa, 3664 quelle per i Bonus Bambini 0-14. «Abbiamo individuato i giusti criteri che hanno garantito equità nella distribuzione dei contributi – sottolinea l’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi -. Questo ci consente di accogliere tutte le domande regolarmente presentate».

Le consegne dei buoni saranno effettuate, a partire da domenica 15 fino a domenica 22 novembre, dai 300 volontari di Quartiere e della Protezione civile di Pesaro, coordinati da Ugo Schiaratura.

«Ringraziamo i volontari per il loro impegno costante. Riconoscerli sarà semplice – spiega l’assessore con delega ai Quartieri Mila Della Dora -: tutti indosseranno una mascherina blu e una shopper beige sulle quali sarà riportato il city brand del Quartiere in cui effettueranno la distribuzione».

Per ottenere i voucher “Bonus Spesa” e “Bonus Bambini 0-14” i cittadini dovranno mostrare ai volontari l’originale del documento d’identità utilizzato per la compilazione della domanda.

I bonus saranno consegnati a partire da domenica 15 novembre nei quartieri: Centro Storico, Cinque Torri-Santa Veneranda, Colline e Castelli, Villa Ceccolini-Villa Fastiggi, Cattabrighe-Vismara, San Bartolo, Montegranaro-Muraglia, Soria-Tombaccia, Villa San Martino. Da lunedì, i voucher verranno distribuiti a: Pozzo Alto-Borgo Santa Maria, Porto-Mare, Pantano e Municipio di Monteciccardo.

Nelle pagine Facebook dei Quartieri si troveranno gli aggiornamenti sulla consegna.

Per agevolare i cittadini l’amministrazione ha stilato quattro liste dei negozi, associazioni sportive e servizi che accettano “Bonus Spesa” e Bonus Bambini 0-14”. Gli elenchi saranno pubblicati nel sito del Comune e verranno costantemente aggiornati. Tutte le attività che vogliono ancora aderire, potranno farlo inviando una mail a spesa.domicilio@comune.pesaro.pu.it o chiamando il numero 0721.387213, specificando anche se si effettua servizio a domicilio.

I negozi che accettano i voucher esporranno un adesivo (arancione per i “Bonus Spesa”, azzurro per i “Bonus Bambini 0-14”). Bollini che verranno consegnati dalla Protezione Civile e volontari di quartiere.

È scaduta alla mezzanotte del 12 novembre il termine per fare richiesta del Bonus Blocco Attività: «Gli uffici stanno verificando le autodichiarazioni delle imprese che hanno fatto domanda per ottenere il bonus – così l’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci -. Le aziende che risulteranno beneficiarie riceveranno una comunicazione tramite Pec ed entro 30 giorni il bonifico del contributo di 1000 euro, sul conto corrente indicato nella domanda».